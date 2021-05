PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Rino fa l’intruso”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Poker del Napoli contro lo Spezia che permette agli azzurri di raggiungere momentaneamente il secondo posto: “Rino fa l’intruso. Sorpassa Juve e Milan, che stasera si sfidano in uno spareggio”. Al centro anche la vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio: "La doppietta di Vlahovic salva la Fiorentina e frena la Lazio". Sulla destra anche lo scontro sulla Superlega e in basso i festeggiamenti dell'Inter per la vittoria dello scudetto.