PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Risveglio da campioni”

“Risveglio da campioni”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Scudetto in arrivo dopo 33 anni: una notte da fuochi d'artificio. Napoli portato in trionfo: a Capodichino cantano in diecimila. Accoglienza straordinaria in aeroporto. Giocatori e tifosi uniti dallo stesso coro: 'Vinceremo il tricolor'". Al centro spazio anche alla sconfitta della Roma a Bergamo contro l'Atalanta: "Roma, frenata Champions". Spazio anche a Inter-Juve di Coppa Italia, in programma il 26 aprile.