PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Sono Napoli e Arsenal le due regine d’Europa”

“Sono Napoli e Arsenal le due regine d’Europa”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Sono Napoli e Arsenal le due regine d’Europa”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Le grandi sorprese in A e in Premier. Dai punti ai gol fino alle vittorie: quanti numeri accomunano le capolista”. In taglio alto ampio spazio al calciomercato: “Zaniolo, sì al Milan. Nicolò ha l'accordo con Maldini: la Roma detta le condizioni”. Al centro la sconfitta casalinga dell’Inter contro l’Empoli: "Inter, che flop! Spalletti ride di più". Spazio anche al Ministro dello Sport Abodi dopo il caso Juve: "Plusvalenze ora serve una legge".