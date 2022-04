PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Spalletti: 'Resto a Napoli'"

"Alle 15 con il Sassuolo per difendere il 3° posto".

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, riporta in prima pagina le parole di Luciano Spalletti alla vigilia del match di oggi: "Resto a Napoli. Alle 15 con il Sassuolo per difendere il 3° posto". Apertura dedicata al weekend di campionato con le tifoserie in fibrillazione per lo scudetto, l'Europa e la salvezza: "La carica dei 300 mila". In taglio basso spazio a Ancelotti, ad un punto dalla conquista della Liga e da un'incredibile record: "Carlo V, l'incoronazione".