PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Un Napoli con l’anima”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la gara decisiva del Napoli in Europa League con il Leicester: “Un Napoli con l’anima. Spalletti si gioca la qualificazione con il Leicester. Osimhen rientra: prima corsa". Spazio anche alla Lazio: "Lazio contro il Galatasaray: c'è Ciro". Al centro il primato della Juventus in Champions League: "Allegri, è natale! La Juve chiude il girone al primo posto, Blues rimontati al 94'". Si parla anche del rinvio del match dell'Atalanta causa neve: "Bufera di neve su Bergamo, Atalanta-Villarreal rinviata a oggi". Di spalla la Roma, impegnata in Conference League.