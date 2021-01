PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Crollo Napoli. Gattuso, che succede?"

Questa mattina il titolo d'apertura nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport è: "Cattivissimo derby". Il faccia a faccia di domani tra Inter e Milan vale più di una Coppa Italia e Ibra vuole accanto Mandzukic per fare ancora più paura. Conte (verso uno stop di soli due turni in campionato) ricarica Lukaku per mandare Pioli in tilt.

La Juve fa l'americana - "Maghetto McKennie riaccende la Signora e mima Harry Potter": Pirlo rivoluziona il centrocampo, Arthur e il Texano in gol. Bologna k.o. e ora la vetta per i bianconeri dista -7.

Caso Maresca - "Non tornerà ad arbitrare i nerazzurri": la punizione inflitta al direttore di gara dopo lo scontro di Udine.

Napoli - "Gattuso che succede?": crollo a Verona per 3-1 da parte dei partenopei.

Cagliari - "Di Francesco affonda ma non rinnova": sardi sconfitti per 1-0 ieri dal Genoa nel capoluogo ligure.