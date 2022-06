PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Milan, Scamacca ti scappa"

"Milan, Scamacca ti scappa" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in riferimento all'obiettivo rossonero del Sassuolo

"Milan, Scamacca ti scappa" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in riferimento all'obiettivo rossonero del Sassuolo. Il Diavolo deve prenderlo in fretta, si legge in prima pagina, poiché il centravanti è anche nella lista del PSG. Ai rossoneri serve un altro attaccante oltre a Origi: l'ideale sarebbe proprio la punta azzurra e un modo per convincere il Sassuolo c'è.

L'Inter marca Lukaku- Spazio in taglio alto al possibile ritorno di Lukaku all'Inter. Blitz nerazzurro a Londra a tutto campo. L'affare Romelu è nel vivo, e il ds Ausilio a Londra tiene i contatti vivi. Oltre a Lukaku si è parlato anche di Bastoni e De Vrij con lo United.