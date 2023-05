PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Napoli in paradiso"

"Napoli in paradiso". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport e non potrebbe essere altrimenti perché, 33 anni dopo Maradona, il Napoli torna a festeggiare

"Napoli in paradiso". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport e non potrebbe essere altrimenti perché, 33 anni dopo Maradona, il Napoli torna a festeggiare lo scudetto. Per la matematica è decisivo l'1-1 contro l'Udinese in terra friulana. De Laurentiis: "Ora la Champions".

Il tecnico - "Trionfo e lacrime: la lunga attesa di Spalletti".

Le pagelle - "Osi e Kvara coppia perfetta, Lobotka da 9".