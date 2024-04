PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Venti da scudetto. Pioli, decide Ibra"

"Venti da scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

"Venti da scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Stasera l'Inter a San Siro fa le prove per il 20° titolo. Con il Cagliari stadio strapieno in attesa del derby stellare. Zhang: 400 milioni di euro da un nuovo fondo per tenersi il club.

Torino-Juventus - Nel taglio alto della prima pagina il quotidiano dedica uno spazio al match di ieri, terminato 0-0: "Derby, manca il gol". Finisce senza reti, Allegri e i bianconeri si accontentano. Il presidente dei granata Urbano Cairo: "Ho visto una squadra solida". La rosea poi pone l'attenzione anche sull'altro anticipo: "Il Bologna frena contro il Monza. Occhio alla Roma e all'Atalanta".

Milan - L'altra grande protagonista della Serie A è la squadra rossonera, a cui viene lasciato uno spazio nel taglio basso della prima pagina: "Decide Ibra". Oggi c'è la sfida al Sassuolo, Rafael Leao non riposa. Intanto Cardinale affida a Zlatan le grandi scelte del club: da Pioli fino al mercato.