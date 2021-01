"Inter-Juve da supereroi", apre così La Gazzetta dello Sport di questa mattina in prima pagina in vista del derby d'Italia che si giocherà questa sera a San Siro. Lukaku contro Ronaldo come un duello tra l'incredibile Hulk e Superman. 200 paesi collegati per una gara che può valere lo scudetto e 650 milioni di spettatori in giro per il mondo.