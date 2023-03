PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con la Juve: "L'Angel vola"

"L'Angel vola". Questo è il titolo principale de La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la prima pagina di oggi

"L'Angel vola". Questo è il titolo principale de La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la prima pagina di oggi. La Juventus batte per 1-0 il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, grazie al gol di Di Maria. Ansia per Chiesa, Pogba fuori dai convocati per motivi disciplinari.

Roma - "Mou colpisce: El Shaarawy-Kumbulla". I giallorossi vincono per 2-0 in casa contro la Real Sociedad: passaggio del turno più vicino.