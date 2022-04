PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Bologna-Inter si gioca! Tutte le plusvalenze sotto processo della Juve"

“Caro Ibra, vai avanti. Ma…” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sono le dichiarazioni esclusive di Francesco Totti

“Caro Ibra, vai avanti. Ma…” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sono le dichiarazioni esclusive di Francesco Totti, che continua sul centravanti svedese: “Nessuno può capirlo come me. Al Milan è ancora importante, la decisione però la deve prendere in base alle risposte del suo fisico”.

Champions - “Rissa all’ok City”: Atletico fuori, finisce con la polizia negli spogliatoi. In semifinale Pep e il Liverpool. Villarreal, pochi soldi, tante idee. E in Italia? I miracoli non esistono.

Serie A - “Inter, giocala!”: ricorsi respinti, a Bologna si recupera il 27. Atalanta-Toro l’11 maggio.

Juventus - “Plusvalenze”: da Rovella a Portanova, tutti gli affare Juve finiti sotto processo. Oggi nel dibattimento parola alle difese.

Atalanta - “C’è il Lipsia”: quarti di Europa League, ore 18:45. Gasp: “Nella satira se sarà semifinale”.

Roma - “Ecco il Bodo”: round decisivo. Quarti di Conference, ore 21. E l’Olimpico ribolle.