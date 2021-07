PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Caccia al tesoro. Lazio, il caso no vax"

"Italia caccia al tesoro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sui Giochi Olimpici di Tokyo. All'Olimpiade gli atleti azzurri si giocano subito le carte di nuoto e scherma. Il canottaggio si fa già in quattro e vediamo come schiaccia la Egonu.

C'è Alonso in pole per l'Inter - Spazio in taglio basso al mercato in entrata dei nerazzurri che sembrano essere fortemente interessi al terzino sinistro Marcos Alonso, in rottura col Chelsea. Tuchel non lo fa giocare e l'ex Fiorentina tornerebbe volentieri in Italia.

Locatelli: i soldi da Demiral - Spazio in taglio basso alla trattativa tra Juventus e Sassuolo per Locatelli. Il difensore turno è ad un passo dall'Atalanta e grazie a questa operazione si può definitivamente sbloccare il mercato bianconero e di conseguenza la trattativa per il centrocampista azzurro.

Lazio, esplode il caso dei no vax - Spazio in taglio basso al caso dei giocatori no vax in casa Lazio. I biancocelesti, in ritiro ad Auronzo di Cadore, avrebbero dovuto essere vaccinati tutti a cura della Regione Veneto. Alcuni calciatori però hanno rifiutato la vaccinazione. Il club: "Li convinceremo".