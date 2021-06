PRIMA PAGINA - Gazzetta celebra l'Italia: "Primissimi"

"Primissimi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Azzurri record, anche il Galles è ko: 1-0, decide Pessina. Mancini la star: fa giocare tutti, stravince il girone, eguaglia Pozzo con la Nazionale imbattuta da 30 gare: "A Londra per tornarci in finale". Verratti il migliore in campo, adesso il ct deve scegliere chi starà fuori sabato negli ottavi a Wembley contro Austria o Ucraina. Intanto Donnarumma fa le visite per il PSG e l'Olimpico lo fischia.

Inter-Milan - C'è spazio infine nel taglio basso della prima pagina del giornale per il mercato con il titolo seguente: "Derby d'estate: nerazzurri su Calha, risposta dei rossoneri che puntano Zaccagni". Marotta e Ausilio sul trequartista turco che va in scadenza di contratto, Maldini invece prova a prendere l'esterno del Verona.

Danimarca - C'è spazio per la Nazionale biancorossa nel taglio alto della prima pagina con le parole del capitano, Simon Kjaer: "Noi, avanti per Eriksen". La squadra di Hjulmand è ultima nel girone al momento, ma sfida la Russia con l'obiettivo di ottenere 3 punti e sperare nel largo successo del Belgio ai danni della Finlandia.

Europei - Spazio dedicato nel taglio alto della prima pagina ad una piccola riflessione sulla competizione in atto. Questo il titolo che viene proposto dal quotidiano: "Spagna e Francia. Quanti problemi per le grandi". La Nazionale di Luis Enrique ha solo due punti dopo due gare contro Svezia e Polonia, mentre i campioni del mondo hanno pareggiato male 1-1 con l'Ungheria.