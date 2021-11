PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Che occasione! L'Inter per il -4, il Napoli per l'allungo"

"Che occasione! L'Inter per il -4, il Napoli per l'allungo". E' questo il titolo che si legge in taglio alto sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Match-scudetto al Meazza, che si prevede tutto esaurito per Inter-Napoli, una partita che avrà tanti spettatori interessati, Milan su tutti.