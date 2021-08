PRIMA PAGINA - Gazzetta: "CRCiao! Va al City, si chiude in 24 ore"

"CRCiao". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui bianconeri. Cristiano Ronaldo ha scelto di lasciare la Juventus per il Manchester City, ma servono 25 milioni di euro per chiudere. La trattativa probabilmente si concluderà in 24 ore: decisiva la missione dell'agente Mendes e il sì di Guardiola. E in Europa riparte subito la sfida a Messi. Icardi, Kean, Vlahovic e un nome a sorpresa per sostituire CR7. Intanto nell'intreccio di punte Mbappé è più vicino al Real Madrid che rilancia a 180 milioni, mentre il PSG ne vuole 200.