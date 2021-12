PRIMA PAGINA - Gazzetta: "De Ligt al Barcellona. Furia Ibra"

"Zhang, e l'Inter scatta" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in merito al mercato dell'Inter. Sul tavolo delle trattative c'è anche il contratto di Inzaghi fino al 2024 e i rinnovi di Marotta e Ausilio. Blindato Brozovic, via libera ai colpi per il presente e il futuro: sì a Digne, Ginter, Scamacca e spunta anche la pista Djuricic.

Furia Ibra - Spazio in taglio basso al ritorno di Ibrahimovic in campo. Lo svedese è carico per rilanciare il Milan nella cora scudetto. Il suo futuro si decide tra tricolore e rinnovo.

De Ligt in Barça - Spazio in taglio alto al futuro di De Ligt: per il difensore olandese c'è la tentazione blaugrana a giugno. E' lui il primo obiettivo di Xavi: la clausola di 125 milioni non spaventa il Barcellona.