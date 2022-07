PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Difensori d'oro, il Napoli a Koulibaly: Resta, ti diamo 30mln"

Si parla anche di svincolati, nello specifico di Paulo Dybala: "Ritorna in Italia - prosegue la rosea -, l'Inter rallenta. Pioli, Spalletti e Mou sperano".

"Juve, e ora Zaniolo", si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo Di Maria e Pogba, la squadra di Massimiliano Allegri è intenzionata a chiudere per il trequartista azzurro, in uscita dalla Roma: "I bianconeri preparano l'offerta decisiva da 50 milioni (prestito con obbligo). E la Roma tiene Nicolò in tribuna nel primo test".

Si parla anche di giocatori svincolati, nel caso specifico di Paulo Dybala: "Ritorna in Italia - prosegue la rosea -, l'Inter rallenta. Pioli, Spalletti e Mou sperano". Infine il titolo sui "Difensori d'oro", facendo riferimento a de Ligt e Koulibaly: "De Ligt verso l'addio. Il Napoli a Koulibaly: Resta, ti diamo 30 milioni".