PRIMA PAGINA - Gazzetta esalta CR7: "Come Pelè"

"CR767 come Pelé". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Juventus. I bianconeri ripartono con il 3-0 allo Spezia, Ronaldo eguaglia i gol del mito. Morata sblocca dopo oltre un'ora, Chiesa firma il raddoppio. Poi diventa una notte storica per Cristiano.

Zlatan Ibrahimovic - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano per l'attaccante svedese con il titolo seguente: "Segna anche al Festival. Oggi Milan con Leao-Rebic". Il rossonero si prende il palco dell'Ariston e detta le regole ad Amadeus. Stasera a San Siro a tifare la squadra di Pioli: contro l'Udinese punta al -1.

Inter - "Oro nerazzurro". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina stamani alla squadra di Conte. La capolista domani a Parma, ma nel frattempo si attesta il valore del gruppo che sta volando in testa alla classifica: da Bastoni fino a Lukaku si parla di cifre intorno al mezzo miliardo per i titolari.

Lazio-Torino - Nell'edizione odierna del quotidiano spazio anche alla vicenda surreale vissuta ieri all'Olimpico nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "La Figc chiede il rinvio ma la Lega si oppone. Il giudice può smentirla". Biancocelesti in campo, granata in isolamento. Cairo: "La scelta si commenta da sola. Ora faremo tutti i ricorsi possibili".