PRIMA PAGINA - Gazzetta esalta Victor: "Supermhen"

"Scudetto al veleno". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

TuttoNapoli.net

"Scudetto al veleno". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Grande Torino, l'Inter si salva, ma il Milan è sempre più primo. Pari e polemiche, il rigore negato a Belotti diventa un caso. Vantaggio di Bremer, al 93' il gol di Sanchez. Male Guida e Massa (VAR) che saranno fermati. Il direttore sportivo granata Vagnati: "Un doppio errore". Juric: "Inspiegabile".

Napoli - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per la squadra di Spalletti con questo titolo: "Supermhen". Due gol di Osimhen permettono ai partenopei di sbancare Verona. Il nigeriano scatta e il tecnico rilancia: "E ora può succedere di tutto". Follia degli ultrà veronesi con lo striscione della vergogna che invita Russia ed Ucraina a bombardare Napoli.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Allegri, missione quarti Champions. In ballo l'onore e... 90 milioni". Mercoledì i bianconeri sfideranno il Villarreal in una partita alla loro portata e da vincere a tutti i costi per centrare una qualificazione che manca da troppo tempo e che farebbe davvero bene anche sul piano economico oltre che su quello sportivo.

Serie A - La 29esima giornata si è conclusa e così il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale al nostro campionato con questo titolo: "Gasp, ciao 4° posto. Mourinho resiste, sale la Fiorentina. Sarri da sorpasso". Brutto stop interno dell'Atalanta che pareggia 0-0 contro il Genoa, mentre la Roma pareggia al 94' a Udine. Vincono i viola, stasera la Lazio può andare a +1 su Atalanta e Roma.

Nazionale - Nel taglio alto della prima pagina c'è spazio anche per gli Azzurri con il titolo seguente: "Mancini, come sta l'Italia? Rebus difesa, Scamacca c'è. L'arma in più è Zaniolo". L'attaccante del Sassuolo è sicuro della convocazione, mentre il centrocampista della Roma potrebbe rivelarsi decisivo. Tra 10 giorni la prima partita del playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord.