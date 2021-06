PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Frecce tricolori"

"Frecce Tricolori". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. E' Speedy Italia: da Immobile a Chiesa, fino a Spinazzola. Nessuno ha giocatori così rapidi come la nostra Nazionale. E il Belgio ha una difesa stagionata: i centrali fanno 101 anni in tre... Chiellini schierato con i titolari: è pronto al duello con Lukaku. Cannavaro carica l'ambiente: "Se giochiamo da squadra possiamo puntare anche al Mondiale". Intanto, viaggio nella bolla azzurra con la camera dei bomber e Florenzi Dj.

Kylian Mbappé - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, che ha però sbagliato il rigore decisivo contro la Svizzera, eliminando così la Francia negli ottavi di finale del torneo: "La solitudine di Mbappé: 'Chiedo scusa a tutti'. E Pelé lo incoraggia".

Serie A - C'è grande movimento nelle big del campionato con il calciomercato che è ormai davvero alle porte. Questo il titolo utilizzato dal quotidiano nel taglio laterale della prima pagina per descrivere la situazione delle squadre coinvolte: "Juve: sprint per Locatelli, ma occhio a Dortmund e Arsenal. Atalanta: Musso va in... porta.

Inghilerra-Germania - "Il Principe Sterling". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nella parte centrale della prima pagina. Adesso la squadra di Southgate giocherà sabato a Roma senza tifosi al seguito, a causa della variante Delta, contro l'Ucraina. Intanto si è sbloccato anche Harry Kane.

Salernitana - C'è spazio per i granata nel taglio laterale della prima pagina dell'edizione odierna con il titolo seguente: "La FIGC boccia il piano Lotito. Ora la società rischia l'esclusione dalla Serie A". Entro sabato servono delle modifiche altrimenti il grandissimo sforzo della scorsa stagione di Serie B verrà reso inutile.