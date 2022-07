PRIMA PAGINA - Gazzetta: "I muri di Spalletti: preso Ostigard. E Koulibaly arriva in ritiro"

"Il mio Milan suona il rock". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Il mio Milan suona il rock". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Yacine Adli e Sandro Tonali. I due centrocampisti scatenano i campioni; il francese ha già le idee chiare: "Ho studiato Baggio, posso fare tanti ruoli". E a metà campo sarà duetto con l'azzurro, tornato prima dalle ferie.

Juventus - Spazio nel taglio laterale della prima pagina per i bianconeri con questo titolo: "De Ligt, il Bayern offre 60 milioni. I bianconeri: ne vogliamo 80". Distanza ancora ampia di 20 milioni di euro tra i due club, ma il classe '99 vuole lasciare la Vecchia Signora e rende quindi più facile la missione dei tedeschi.

Napoli - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica un titolo al club azzurro nel taglio laterale della prima pagina: "I muri di Spalletti: preso Ostigard. E oggi Koulibaly arriva in ritiro". La difesa è stata rinforzata, ma i partenopei non si possono permettere di perdere il senegalese, che è uno dei giocatori più rappresentativi.