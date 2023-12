PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Milan si rifà in 3"

"Il Milan si rifà in 3" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato rossonero

"Il Milan si rifà in 3" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato rossonero. David guida la rivoluzione per la rimonta. Krunic via per 10 milioni apre la strada al numero 9. Poi Kiwior in prestito e rilancio per Miranda.

Gol Scudetto - La rosea si proietta a Juve-Napoli: "Gol scudetto". Vlahovic-Chiesa e Osi-Kvara: coppie agli assi.