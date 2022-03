PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli a Verona prova a ripartire"

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

."Volo Milan". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al successo di misura del Milan sull'Empoli. Prove di fuga per i rossoneri su Inter e Napoli, grazie a una rete di Kalulu nel primo tempo. E Pioli ora non si nasconde per il titolo. "Il Napoli a Verona prova a ripartire", si legge in merito al Napoli

Rincorsa Juve

La Juventus batte la Sampdoria in trasferta e infila il quindicesimo risultato utile consecutive. "Rincorsa Juve", titola La Gazzetta dello Sport sul match di Marassi. Morata fa il Vlahovic - si legge - e Szczesny para un rigore, così la scalata può continuare.