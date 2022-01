PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli cerca gol in maschera, Osimhen titolare"

Victor Osimhen è pronto a tornare titolare. Il Napoli oggi affronterà la Salernitana nel derby e Luciano Spalletti ha una forte tentazione: schierare il nigeriano dall'inizio, per la prima volta dopo il brutto infortunio di novembre. "Il Napoli cerca gol in maschera. Dopo due mesi Osimhen titolare", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport.