PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Insigne come Maradona"

"Zero a zero per l'Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Milan-Juventus. Poche emozioni tra rossoneri e bianconeri: il Diavolo a -4. Ibrahimovic va subito ko, Dybala non riesce ad incidere, è solo pari. E la capolista gode. Intanto Dusan Vlahovic vuole i bianconeri ad ogni costo: pronto a rompere con la Fiorentina.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Inzaghi, è già febbre derby: 'Voglio tutti più feroci'". L'ex tecnico della Lazio avrà a disposizione la sosta per lavorare al meglio, ma dovrà rinunciare per alcuni giorni ai sudamericani, tranne Vidal squalificato, e agli italiani che faranno lo stage.

Napoli - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per gli azzurri con questo titolo: "Insigne come Maradona. La squadra di Spalletti ora è seconda". Facile successo in casa per 4-1 contro la Salernitana: a segno Juan Jesus, Mertens su rigore, Rrahmani e il capitano dal dischetto che con la rete di ieri ha raggiunto il Pibe de Oro a 115 reti con il club campano.

Roma - Nel taglio basso della prima pagina trovano spazio anche i giallorossi di Mourinho con il titolo seguente: "La Roma di Abraham si fa in 4 in un tempo". Primi 45 minuti perfetti ad Empoli con l'inglese che va a segno due volte prima di Sergio Oliveira e Zaniolo. Solite amnesie nella ripresa con Pinamonti e Bajrami che provano a riaprirla, ma non riescono nella rimonta.

Serie A - "Al Toro non basta dominare il Sassuolo". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio basso della prima pagina. I granata passano in vantaggio con Sanabria, colpiscono due traverse ed un palo, ma vengono riacciuffati all'88' da Raspadori, subendo così la beffa neroverde a tempo quasi scaduto.