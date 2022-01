PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Insigne da record. Sarà il più pagato in Nord America"

"Morata, 9 giorni e adios". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Juventus. Alvaro ha già l'ok del Barcellona, ma Allegri dice alt. Lo spagnolo ha fretta di andare via, i bianconeri vogliono il sostituto e lo fermano per le sfide con Napoli, Roma e Inter. Nel frattempo tante le domande sul possibile sostituto: Icardi o Scamacca, chi è la punta ideale?

Milan e Inter - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per le due milanesi con il titolo seguente: "Rinforzi da scudetto". Il lungo derby continua, volti nuovi per la volata di Pioli ed Inzaghi. I rossoneri continuano a monitorare Botman, che resta in pole, per la difesa, ma risale Diallo. E occhio a Omeragic. I nerazzurri invece si avvicinano all'accordo per il rinnovo di Brozovic e puntano Digne per gennaio: la trattativa si può fare.

Dusan Vlahovic - Continua a tenere banco la situazione dell'attaccante serbo. Nel taglio laterale della prima pagina il quotidiano evidenzia come l'Arsenal abbia preso in contropiede i viola, offrendo 55 milioni di euro più il riscatto di Torreira per prenderlo adesso. Che cosa faranno Commisso e la Fiorentina?

Lorenzo Insigne - Spazio anche per il capitano del Napoli nel taglio laterale della prima pagina, ma con un titolo che lascia pochi dubbi sul suo futuro: "Record. Sarà il più pagato in Nord America". Il campione d'Europa con l'Italia di Mancini verso il sì al Toronto che è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro annui.