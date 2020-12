PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, austerity sul mercato e riduzione degli ingaggi"

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna con un'intervista al difensore dell'Inter Stefan de Vrij: "Sto imparando a essere più cattivo come mi chiede Conte - le sue parole - Vinciamole tutte. Bello il paragone con Samuel". Intanto Nainggolan va al Cagliari e Zhang ordina: Inter, austerity sul mercato e riduzione degli ingaggi.

L'ospite - "Ibra canta": un'altra sfida per lo svedese dal 2 al 6 marzo, palco di Sanremo e Milan. Come si sdoppierà Zlatan? Amadeus: "Ospite al Festival per 5 serate", ma quella settimana i rossoneri giocheranno due volte. Il club: "Rispetterà tutti i nostri impegni". Oggi torna a Milano per il controllo medico.

Calcio - "La riforma dello sport": il taglio laterale è dedicato alla marcia verso il decreto legge, reputato uno spiraglio per evitare le sanzioni Cio a Tokyo 2021.