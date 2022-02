PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Inter-Milan piglia tutto”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con le due milanesi: "Inter-Milan piglia tutto. Al vertice in campionato, in Coppa Italia super sfida per conquistare la finale: non era mai successo. Milano punta all'en plein". Al centro ampio spazio al passaggio del turno in Coppa Italia della Juventus: "Ci pensa lui. Vlahovic c'è: un'invenzione nei minuti finali e la Juve passa. Adesso Dusan trova la viola". Si parla anche dell'altro quarto di finale di Coppa Italia: "Fiorentina avanti in 10. Atalanta contro l'arbitro".