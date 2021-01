PRIMA PAGINA - Gazzetta intervista Mancini: "Pirlo ha la rosa migliore, occhio al Milan"

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna con le parole di Roberto Mancini, che in vista della supersfida di domenica scopre le carte: "Inter-Juve me la Mancio". Queste le parole del c.t.: "Pirlo ha la rosa migliore ma non può perdere altri punti: per lui è decisiva. Conte ha qualità da titolo. Attenti al Diavoli di Pioli: ricorda la mia Italia. Da Lukaku e Ronaldo ai miei azzurri Barella e Chiesa".

Coppa Italia - "Super Muriel": Atalanta ai quarti. "Sorpresa Spal": si regala CR7. "Battuti Cagliari e Sassuolo".

Inter - "Zhang cerca partner": non solo BC, in corsa altri due fondi.

Milan - "E adesso Mandzukic": arrivano i rinforzi, preso Meité e piano scudetto con il croato. In difesa niente Simakan, sale Tomori. L'ex presidente Berlusconi ricoverato.

Lazio-Roma - "Derby caput mundi": stasera alle 20:45 biancocelesti contro giallorossi, in campo 11 nazioni, da Caicedo a Pellegrini (l'unico romano).