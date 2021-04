PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Joya da vendere: rinnovo e addio per Dybala"

"Joya da vendere". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala. Rinnovo e addio, braccio di ferro tra Juventus e argentino. Il gol non basta, resta forte la tensione con la società, può andare in scadenza nel 2022 e liberarsi gratis.

Roma - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i giallorossi con il titolo seguente: "Da urlo". Impresa ad Amsterdam con l'Ajax rimontato e battuto 2-1. Decisivo Pau Lopez che para un calcio di rigore oltre alla rimonta. La semifinale è sempre più vicina.

Inter - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Conte e lifting vincente". Difesa da record, LuLa al top e gruppo unito. Domenica altra sfida di cruciale importanza contro il Cagliari alle ore 12.30.

Milan - "Pioli alta fedeltà". Questo il titolo che compare nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano. Il dirigente del club rossonero, Ivan Gazidis, apprezza i valori messi in campo dalla squadra e lo riconfermerà anche in caso di mancata qualificazione alla fase a gironi di Champions League.