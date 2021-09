PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, come sei giù"

"Il MIlan resta su. Juve, come sei giù". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Pioli aggancia l'Inter in testa, in attesa del Napoli, mentre Allegri è penultimo. Morata segna subito, Rebic zittisce l'Allianz e nel finale il Diavolo sfiora pure la vittoria. Max: "Se pareggi gare così, non vinci i campionati. Anche io ho sbagliato".

Nelle altre gare la Roma di Mourinho cade a Verona e il Cagliari di Mazzarri blocca la Lazio di Sarri.