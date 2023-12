PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, regalo di Pep"

“Guardiola spinge Phillips da Allegri”, si legge sul quotidiano, che è certo: “Pronto il blitz”.

“Juve, regalo di Pep”. Così in apertura la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che apre la sua edizione odierna con una notizia di mercato, che vede l’inglese Kalvin Phillips vicino all’approdo in Italia, alla corte di Massimiliano Allegri. “Guardiola spinge Phillips da Allegri”, si legge sul quotidiano, che è certo: “Pronto il blitz”.

“L’Europa del giudizio” - Spazio alle coppe europee in taglio alto, con le nostre big impegnate in una tre giorni avvincente. L’Inter si gioca il primo posto nel girone, così come la Lazio, mentre Milan e Napoli sperano nel passaggio agli ottavi di Champions.

“Rabbia Roma, Mou fa i pizzini” - Taglio laterale dedicato alla Roma e al pareggio contro la Fiorentina di ieri sera. I giallorossi lasciano il campo arrabbiati, in nove e in silenzio stampa. Il tecnico ancora protagonista, con un messaggio scritto su un foglietto e affidato ad un raccattapalle.