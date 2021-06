PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Serie A in 10 orari. Allegri rivuole Pjanic"

"Scudetto ci riprovo". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic in apertura di prima pagina a La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Lo svedese non si pone limiti per il futuro: "Tornerò più forte di prima nella testa. Giroud il benvenuto, servono vincenti. Mi spiace per Donnarumma perché poteva diventare come Maldini. Un futuro da vice Pioli? Lo sono già...".

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Inzaghi firma e cena con Zhang. Sul piatto Emerson Palmieri". Primo tour alla Pinetina per l'ex Lazio che poi ha avuto tempo di incontrare anche il presidente con il quale si è trattenuto in serata. Nel mirino c'è il laterale del Chelsea.

Juventus - Anche i bianconeri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Allegri vuole riavere Pjanic e riaccende Dybala-Morata". Il tecnico vuole tornare a primeggiare in Italia e detta le linee guida alla società: nel mirino il centrocampista del Barcellona, mentre davanti in rialzo le quotazioni della Joya.