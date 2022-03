PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Laudoro, l'Inter riparte. Napoli-Milan a colpi di genio"

"Laudoro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento alla vittoria di ieri dei nerazzurri sulla Salernitana.

"Laudoro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento alla vittoria di ieri dei nerazzurri sulla Salernitana. L'Inter riparte rifilando una cinquina a San Siro ai campani, tornando così in vetta alla classifica. Si sveglia Lauatro Martinez che mette a segno una tripletta da sballo, poi doppio Dzeko. Inzaghi ritrova anche Barella autore di due assist.

Napoli-Milan a colpi di genio - Spazio in taglio laterale alla super sfida di domani sera tra Napoli e Milan. Insigne-Leao è la gara tra chi inventa di più e il Maradona li sta aspettando.

Juve su Pogba - Spazio in taglio alto al mercato della Juventus che non ha mollato Paul Pogba. Il centrocampista è in scadenza con lo United e può scattare l'operazione per il ritorno: pronti 10 milioni a stagione.