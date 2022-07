PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Maldini firma col Milan"

"Maldini sì (ma che fatica)". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan

"Maldini sì (ma che fatica)". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. La svolta del Diavolo, il direttore tecnico resta in rossonero: "Solo all'ultimo... Però abbiamo firmato". Paolo e Massara avanti altri due anni. Ora il colpo di genio: c'è Dybala nella lista.

Christian Vieri - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per un'intervista all'ex attaccante dell'Inter e del Milan: "Lukaku sposterà equilibri e... rivali. Vlahovic avrà gli assist". L'opinionista non ha dubbi: "La LuLa è una coppia da 50-60 gol. Di Maria è ok, per il serbo però la Juventus deve giocare meglio".

Juventus - Spazio nel taglio laterale della prima pagina per i bianconeri con questo titolo: "Il regalo di Chiellini". Madama si rafforza sulle fasce con l'acquisto di Cambiaso, che è arriverà a Torino grazie all'aiuto dell'ex capitano, che ha convinto Dragusin, la contropartita che piace al Genoa, ad accettare la destinazione.