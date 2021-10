PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan bella forza, ma è settebello Napoli"

"Milan bella forza, ma è settebello Napoli". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Pioli risponde, il testa a testa con Spalletti continua. Calabria, Tonali e Leao in gol. I giovani Diavoli travolgono l'Atalanta che si sveglia tardi (2-3). Il tecnico: "Kessie strepitoso". Intanto poco più a lato spazio per un brutto episodio di razzismo verificatosi a Firenze: "Buu vergognosi contro i tre africani. Koulibaly si ribella".

Inter - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale ai nerazzurri con il titolo seguente: "Dzeko, Lautaro, Barella, Brozovic. La corsa scudetto si fa in quattro". Le certezze di Inzaghi sono i due attaccanti e i due centrocampisti: servono loro al top della forma per continuare a garantire un rendimento di alto livello.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Allegri crede nella rimonta. E Locatelli va a... nozze". Il tecnico sprona i suoi calciatori a dare sempre il massimo e pensa partita dopo partita per arrivare a riprendere le big che sono più avanti in classifica. Intanto il centrocampista si sposa: Thessa ha detto sì.

Serie A - Nel taglio alto della prima pagina c'è spazio anche per gli altri risultati di ieri con il titolo seguente: "Roma ok con Pellegrini. Lo Spezia sprofonda e Thiago ora rischia". I liguri sconfitti 4-0 a Verona, mentre i giallorossi si riscattano e battono per 2-0 l'Empoli dell'ex Andreazzoli. Nel taglio basso focus sulla sosta: "Scatta l'esodo per le nazionali. Partono in 181".