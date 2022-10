PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, grandi firme. Juve, aria di Conte"

“Aria di Conte” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pace con Angelli, ritorno possibile

“Aria di Conte” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pace con Angelli, ritorno possibile - si legge - Il tecnico è in scadenza con il Tottenham, Allegri è in difficoltà e in estate può arrivare la clamorosa svolta.

Inter - “Skriniar apre”: incontro positivo, sale la fiducia, il club chiede il sì entro un mese.

Milan - “Grandi firme”: Pioli e Giroud, ecco i rinnovi per vincere insieme.

Europa League - “Super Abraham rialza la Roma”: Milinkovic-Pedro, Lazio, quasi fatta. A Helsinki e col Midtjylland doppio 2-1 per le romane.