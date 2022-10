PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, il 10 è Pioli. Scappa Napoli"

"La capolista fatica, poi decidono le gran riserve: Simeone, Lozano, Olivera entrano e segnano".

Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: "Scappa Napoli. La capolista fatica, poi decidono le gran riserve: Simeone, Lozano, Olivera entrano e segnano. Quattro gol a Cremona, l'Udinese frena l'Atalanta: Spalletti solo in testa". In apertura spazio al Milan di Pioli: "Milan, il 10 è lui". Di spalla spazio alla crisi della Juventus: "Il caso Max, Allegri regge. Squadra nel mirino. Si pensa al ritiro".