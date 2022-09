"Brutto pari per Spalletti. E il Lecce sbaglia anche un rigore".

"Napoli altro stop", titola così la Gazzetta dello Sport in prima pagina. "Brutto pari per Spalletti. E il Lecce sbaglia anche un rigore". A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus, trascinata da Vlahovic: "Juve sempre lui!". In taglio alto il focus sul Derby di Milano: "Derby grandi firme".