PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, come si batte Carletto"

"La mia Inter è europea". Queste sono le parole di Simone Inzaghi, riprese oggi in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico sfida il Benfica e risponde a Sacchi: "Per Arrigo non siamo da coppa? Abbiamo idee diverse". Sacchi lo incalza: "Devi pressare di più".

Napoli - "Come di batte Carletto". Notte Real al Maradona. Garcia con osi e Kvara, Ancelotti con Vinicius e Bellingham: che show.