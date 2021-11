PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli frena, ma non paga: ancora primo"

"Derby che rumba!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Milan-Inter. Pari spettacolo a San Siro, i rossoneri restano in vetta. Due rigori per i nerazzurri (Calhaniglu a segno, Lautaro no). Un palo rossonero e un finale da brividi. Pioli: "Il bicchiere è mezzo pieno". Inzaghi rimane a -7: "Meritavamo di più".

Napoli - C'è spazio per la squadra partenopea nella parte centrale della prima pagina con il titolo seguente: "Frena, ma non paga". Simeone spinge l'Hellas Verona, poi Di Lorenzo pareggia e finisce 1-1. Spalletti: "Niente alibi, si poteva far meglio". Alla ripresa, dopo la sosta, subito il big match contro l'Inter a Milano che potrebbe cambiare le sorti della Serie A.

Roma - Spazio anche per i giallorossi nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Crollo continuo. Mou si lamenta: 'Non possiamo pensare in grande'". Lo Special One, sconfitto 3-2 a Venezia, se la prende con il direttore di gara, ma soprattutto spiega come la squadra attuale non sia più scarsa di quella della scorsa stagione.