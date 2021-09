PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli-Juve, sale la febbre. Maradona tutto esaurito"

La Gazzetta dello Sport stamani titola: "Sorridi Italia". Kean e Raspadori, i nuovi gemelli azzurri, chiudono la partita contro la Lituania nel primo tempo. In gol anche Di Lorenzo. Il Mondiale in Qatar adesso è più vicino: contro la Svizzera in novembre a Roma potrebbe bastare il pari. "Napoli-Juve, sale la febbre. Maradona tutto esaurito" si legge in basso.