PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli non rilancia, Insigne vicino al Toronto"

“Icardi & Signora” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Via al mercato, il primo gol vuole farlo la Juve - si legge - Morata pronto per andare al Barça ma senza sostituto non si muove. Il PSG apre al prestito di Maurito anche se per il futuro le priorità rimangono Vlahovic o Scamacca.

Capello - “Inzaghi favorito, fermatelo così”: parla l’ex tecnico, tra campionato e trattative. “A pioli serve un altro Kjaer. Che colo l’Atalanta con Boga”.

Inter - “Affare doppio”: spinge su Villar e per Digne la carta Vecino.

Milan - “Assalti al Lilla”: da Botman a Sanches (se va Kessie).

Napoli - “Nessun rilancio”: Insigne vicino al sì al Toronto.

Roma - “Mou da Premier”: punta Ndombelé del Tottenham.