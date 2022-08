PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, Osimhen è il nuovo leader. Arriva Ndombele"

"Juve l'asso di Ferragosto. Allegri deve rispondere e si affida a Di Maria".

Mercato Napoli e non solo in prima pagina della Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi: "Napoli, Osimhen è il nuovo leader. Arriva Ndombele". Apertura dedicata alla Juventus di Di Maria, che scende in campo stasera contro il Sassuolo: "Juve l'asso di Ferragosto. Allegri deve rispondere e si affida a Di Maria". Di spalla spazio alle vittorie risicate di ieri delle romane: "Lazio e Roma non ci siamo".