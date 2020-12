PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli ringhia, Insigne si scusa"

La Gazzetta dello Sport stamani titola la sua prima pagina cosi: "Riapre la Scala del calcio". Il riferimento è al percorso da scudetto che stanno conducendo Milan e Inter. San Siro si riempie di sogni: Pioli a +1 punta ad avere Ibra in panchina domenica, Conte ci prova per il sorpasso di Natale.

Il caso "vaffa" - "Napoli ringhia, Insigne si scusa. Le due facce di un insulto": la difesa di Gattuso contro Massa, ma oggi il capitano rischia due giornate. Il rosso che fa discutere.

Il caso Abisso - "Arbitro disastro, Toro subito in 10, primo gol viziato e la Roma è terza": rosso a Singo ingiusto, fallo su Belotti sull'1-0. Vagnati: 'Penalizzati, non è la prima volta'. Il posticipo dell'Olimpico finisce 3-1 per i giallorossi.