PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, volata per Raspadori. Poi si chiuderà per Simeone"

"Napoli, volata per Raspadori. Poi si chiuderà per Simeone", titola così in prima nell'edizione di oggi la Gazzetta dello Sport. In apertura il mercato dell'Inter che con la cessione di Pinamonti evita la cessione di Skriniar: "Il salva Skriniar. L'Inter cede Pinamonti per 20 milioni". A centro pagina spazio alla vittorai del Real Madrid in Supercoppa europea: "Coppa e nuovo record. Ancelotti merita il 10".