PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Occasione Spalletti"

"Stella chiama stella". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter e Romelu Lukaku. Inzaghi studia l'operazione sorpasso per il 20° scudetto: Correa e Gosens sono le armi in più. E il pressing dell'attaccante del Chelsea continua: ha telefonato per chiedere di tornare.

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Ibra, un'uscita da Dio". Cosa farà l'attaccante svedese? Zlatan è pronto a dire basta, ma soltanto da vincente: poi rimarrà comunque all'interno del Diavolo. Intanto Pioli cerca risposte da 4 uomini per lo sprint finale che può valere uno scudetto.

Napoli - "Occasione Spalletti". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso della prima pagina sui partenopei. L'entusiasmo dei campioni del 1987 e 1990 che esaltano la squadra attuale: "Ora Insigne e Osimhen sono i nostri favoriti". Intanto c'è il fattore multiproprietà per De Laurentiis: entro due anni deve cedere il Napoli o il Bari.

Champions League - Nel taglio basso della prima pagina spazio anche alle prime due sfide dei quarti di finale della competizione con il titolo seguente: "Pep sfonda il muro". De Bruyne-gol lancia il Manchester City e così il tecnico ex Barcellona piega il Cholo: "Atletico Madrid, difesa preistorica". Il Liverpool batte il Benfica 3-1 fuori casa.

Juventus - Il quotidiano propone nel taglio basso della prima pagina uno spazio per i bianconeri con questo titolo: "Signora sotto esame. Da Morata a Bernardeschi, chi rischia l'addio". Finale decisivo per alcuni calciatori per riconquistare Allegri e la permanenza nel club. Il futuro dello spagnolo e dell'italiano sono davvero appeso incerti al momento.