PRIMA PAGINA - Gazzetta parla solo di Inter-Milan: "Sua altezza il derby"

L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata al derby tra Inter e Milan, in programma a San Siro questa sera alle diciotto: "Sua altezza il derby", è il titolo che campeggia al centro della prima pagina della rosea. "Inter-Milan da capogiro - scrive il quotidiano - per toccare il cielo come ai bei tempi". Conte zittisce Eriksen: "Gioca il giusto". La previsione di Cassano: "Nerazzurri favoriti, Zlatan meglio di Lukaku". Mentre Milito non ha dubbi: "Il top? Lautaro".