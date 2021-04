PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pirlo si gioca tutto contro Gattuso"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza in prima pagina sui recuperi di Inter-Sassuolo, per la ventottesima giornata, e Juventus-Napoli, per la terza giornata, titolando: "I verdetti". Inter, Conte a ritmo Trap vuole chiudere i conti: decima di fila per il +11. Contro il Sassuolo il tecnico insiste: "Il percorso va completato". Juve, spareggio Champions. Pirlo tra Ringhio e Allegri: "Agnelli e Max solo amici". Col Napoli di Gattuso si gioca tutto. Bernardeschi settimo nazionale positivo.

Milan - "Riportare a casa Pessina": i rossoneri pensano davvero al centrocampista dell'Atalanta.

Baby boom - "Vinicius show e Foden": i ragazzi del 2000 spingono Real e City. Champions: 3-1 al Liverpool, 2-1 al Borussia.

Largo al tifo - "C'è l'okay del governo": l'Europeo con il pubblico allo stadio Olimpico. L'11 giugno Italia-Turchia a Roma.